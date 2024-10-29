Шмейхель об «МЮ»: «Моуринью брал титулы с «Челси», но здесь не смог. Ван Гал выигрывал чемпионаты, а здесь ничего не добился. Иногда просто невозможно объяснить это»

Петер Шмейхель порассуждал о том, какой тренер нужен «МЮ».

«Унаи Эмери пришел и изменил судьбу «Астон Виллы ». Здесь [в «МЮ»] уже были большие имена, но они не смогли этого сделать, и это необъяснимо. Жозе Моуринью выигрывал титулы с «Челси», но не смог этого здесь. Луи ван Гал выигрывал чемпионаты, а здесь не смог этого добиться. Иногда просто невозможно объяснить это.

Текущая структура клуба всегда будет стоять выше менеджера или тренера. Томас Тухель посмотрел на это и понял, что ему придется заново строить все, объяснять каждый свой шаг до и после каждого матча. Если я беру на себя эту работу, я должен взять под контроль каждый аспект этого футбольного клуба. Эта структура подходит для таких людей, как Рубен Аморим или Томас Франк, которые могут работать в этой системе.

Мы еще не пробовали это, возможно, пришло время попробовать тренера [а не менеджера]. Роберто Де Дзерби подошел бы, он в чистом виде тренер. Есть несколько возможных кандидатов. Эта структура, которую они создали, должна работать на 100%, чтобы все получилось», – сказал бывший вратарь «МЮ».