«Вместе». Винисиус выложил командное фото «Реала». Клуб ранее не приехал на церемонию «Золотого мяча»

Винисиус выложил командное фото «Реала» после церемонии «Золотого мяча».

Бразилец, считавшийся фаворитом на вручение награды, занял второе место в голосовании, уступив испанцу Родри. Делегация «Реала » отменила запланированную поездку в Париж на церемонию вручения приза, узнав результаты.

Сегодня Винисиус опубликовал в своих соцсетях командное фото, на котором также присутствуют президент Флорентино Перес и тренер Карло Анчелотти. Снимок сопровожден подписью «Вместе» с двумя белыми сердцами.

Фото: instagram.com/p/DBtlRc2oqwm/