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Агуэро о том, почему Винисиус не выиграл «Золотой мяч»: «Бразильцы склонны вести себя немного заносчиво, его поведение на поле привлекает много внимания. С таким талантом ему это не нужно»

Серхио Агуэро предположил, почему Винисиус не выиграл «Золотой мяч».

Награда досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Его поведение на поле привлекает много внимания, когда он забивает или выигрывает. Это нормально, в Бразилии люди склонны вести себя немного заносчиво. Есть эта привычка – показывать свое превосходство над соперником. Многие из тех, кто голосовал, видели, как ведет себя Винисиус, и не думают о том, как он играл, и это ему мешает.

Я вот думаю, зачем он так себя ведет? Если бы у меня была его скорость, я бы «смеялся» над всеми, потому что я бы мог это делать, обладая таким талантом. Вступать в такую игру не имеет смысла. У него есть талант, которого нет ни у кого. С таким уровнем мастерства ему это не нужно», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити» в интервью Jijantes.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСерхио Агуэро
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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