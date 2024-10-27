Губерниев о футбольных комментаторах: «Ранимые натуры, как положено гениям. Переживают из-за слов Карпина. Пусть берут пример с более скромных из биатлона»
Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».
В первых матчах 13-го тура РПЛ, которые прошли 26 октября, комментаторы сухо описывали происходящее на поле без оценочных суждений и каких-либо историй.
Георгий Черданцев прокомментировал в подобном стиле начало матча ЦСКА – «Факел» (0:0), до 4-й минуты называя игроков только по номерам.
«Наши футбольные комментаторы – люди гениальные и очень ранимые натуры, как положено многим гениям. Конечно, они переживают из-за слов Карпина, устраивают флешмобы. Я хочу поддержать их, они самые лучшие в мире.
Пусть они по-настоящему начинают брать пример с более скромных комментаторов, которые гнут свою линию многие годы, объединяют страну, комментируют биатлон и относятся ко многому умозрительно. Ребята, я с вами, держитесь!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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