Губерниев о футбольных комментаторах: «Ранимые натуры, как положено гениям. Переживают из-за слов Карпина. Пусть берут пример с более скромных из биатлона»

Дмитрий Губерниев высказался о критике Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

В первых матчах 13-го тура РПЛ , которые прошли 26 октября, комментаторы сухо описывали происходящее на поле без оценочных суждений и каких-либо историй.

Георгий Черданцев прокомментировал в подобном стиле начало матча ЦСКА – «Факел» (0:0), до 4-й минуты называя игроков только по номерам.

«Наши футбольные комментаторы – люди гениальные и очень ранимые натуры, как положено многим гениям. Конечно, они переживают из-за слов Карпина , устраивают флешмобы. Я хочу поддержать их, они самые лучшие в мире.

Пусть они по-настоящему начинают брать пример с более скромных комментаторов, которые гнут свою линию многие годы, объединяют страну, комментируют биатлон и относятся ко многому умозрительно. Ребята, я с вами, держитесь!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».