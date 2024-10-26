Черданцев называл игроков по номерам, Трушечкин «наррадорствовал» – как заказал Карпин. Так разозлила критика стиля

«Раздражает, когда некомпетентные делятся вкусовщиной».

Георгий Черданцев устроил перформанс в начале матча ЦСКА – «Факел»: комментировал в испанском стиле, который на днях продвигал Валерий Карпин. Тренер «Ростова» и сборной говорил , что наши комментаторы зря раздают в эфире оценки, что надо по примеру Испании просто обозначать, что происходит на поле. Так, по словам Карпина, работает narrador – то есть комментатор-рассказчик на испанских матчах.

Черданцев называл игроков только по номерам, следом на матче «Ростова» Роман Трушечкин присоединился к перфомансу.

«Команда в белой форме, номер 15-й сейчас выполнит подачу». Номерной протест Черданцева – как это было?

Георгий назвал составы и бригаду судей в привычном режиме, но потом перешел на стиль по запросу Карпина.

Так он прокомментировал первую атаку ЦСКА:

«Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, однако мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме. Угловой будет подавать ЦСКА – номер 15-й сейчас выполнит подачу. 72-й, 15-й – вот номера футболистов команды «Факел», которые сейчас действуют в обороне. Итак, 15-й номер, подача.

Удалось «Факелу» прервать опасно развивавшуюся со стандартного положения атаку. Но быстрый выход из обороны в свою контратаку пока что у «Факела» не получается, потому что армейцы уже успели сесть в защиту. Но тем не менее неплохо, через контроль мяча и через 9-го номера сейчас команда «Факел» попыталась переместиться на чужую половину поля».

«А теперь они в полном составе, всеми номерами, кроме вратаря, номера первого, на половине поля соперника», – добавил второй комментатор Сергей Дурасов.

На 5-й минуте Черданцев впервые произнес фамилию в игровом эпизоде: «Я сегодня, с вашего позволения, буду побольше наблюдать за Пьяничем». Комментатор действительно следил за ним очень внимательно – уже без номера, в привычном формате.

«Раздражает, когда некомпетентные начинают вкусовщиной делиться». Почему Черданцев задумал перфоманс и чем его разозлил Карпин?

Перед игрой Георгий анонсировал спектакль в разговоре с Сергеем Егоровым, разговор «Футбольный Биги» выложил на своей странице в «Бусти» .

– Ты реально собираешься вот так: «Номер 35 отдал...»?

– Ну, некоторое время. Посмотрю, на сколько у меня хватит запала. Я Дурасова не предупреждал. Поэтому будет небольшой перфоманс.

– Но я могу до матча это выложить?

– Не надо. Мы потом проверим, может я передумаю. Но пока настроен.

– А что, тебя разозлил Валерий Георгич?

– Да. Меня раздражает, когда люди некомпетентны в каких-то вопросах, и начинают вкусовщиной делиться. Я в этой профессии 30 лет, общался с комментаторами еще советской школы. Махарадзе я не застал, но Маслаченко, Дмитриева, Майоровы – Евгений, Борис. Все остальные. Этих людей знал лично, они меня учили.

Публично выступать, тем более находясь в должности главного тренера сборной... Понимаю, если ты нейтральный персонаж, просто болельщик. Когда ты болельщик, можешь высказываться относительно людей в своей индустрии как угодно. Но в данном случае какое-то уважение к людям и к тому, чем они занимаются, оказывать нужно. Особенно выступая публично .

Тем более Валерий Георгиевич сам был в этой роли в Испании, хоть и эксперта. Некоторое время был руководителем. Поэтому знать профессию изнутри и говорить «я выключаю звук» – ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть.

Или когда сборная России чудовищно играла еще до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что – не смотреть это, не обсуждать? <...> Это была самая слабая сборная вообще за последение много-много лет – на мой взгляд . Я подчеркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я ее выключил и не буду смотреть.

Мне кажется, это [слова Карпина про комментаторов] было проявлением неуважения к своим бывшим коллегам.

«Удачно мне выпало наррадорствовать». Трушечкин решил комментировать «Ростов» без оценок

Еще босс футбольных комментаторов «Матча» Сергей Акулинин намекнул на перфомансы, когда запостил традиционное раписание тура с именами. Он сделал подпись: «Наррадоры на 13-й тур РПЛ».

Роман Трушечкин перед эфиром матча «Ростов» – «Ахмат» проанонсировал: «Как удачно мне выпало наррадорствовать в матче «Ростова». Порадую Георгича, погоняю мяч без оценочных суждений».

Вот как это звучало – на примере голевых эпизодов. В матче был безумный трехминутный отрезок с тремя голами. Вот ключевые фразы Трушечкина:

33-я минута, гол Даниила Уткина : «Подача левой ногой, удар головой, мяч оказывается в сетке ворот «Ростов». Даниил Уткин, принадлежащий ростовской команде, после паса с правого фланга головой замыкает передачу и открывает счет в этой встрече. Напомню, что Даниил Уткин – игрок «Ростова», который находится в «Ахмате» на правах аренды. Он забивает этот мяч и очень сдержанно его празднует».

34-я минута, гол Николая Комличенко : «В атаке «Ростов», с мячом Роналдо. Удар в упор, ногой отражает мяч прямо на Николая Комличенко Гиорги Шелия, Комличенко точен. В первой же атаке после пропущенного мяча ростовчане сравнивают счет, Николай Комличенко забивает мяч в ворота «Ахмата» после неудачного удара Роналдо. Счет 1:1».

36-я минута, гол Лечи Садулаева : «Неточная передача, прерывает Камило, Камило отдает передачу на Самородова, тот разворачивается, подключает Садулаева – Лечи Садулаев отправляет мяч в сетку ворот. Мячи забиваются каждую минуту. 2:1 в пользу «Ахмата», с передачи Максима Самородова Лечи Садулаев снова выводит вперед грозненский «Ахмат». Торжествуют футболисты, организовавшие этот гол «Ахмата».

В паузах, которые традиционно комментатор бы наверняка заполнил историями и сторонними сюжетами, Трушечкин преимущественно молчал. Вот тут можно оценить интонации Романа – очевидно, при таком развитии сюжета без желания комментировать назло Карпину он был бы намного более эмоциональным.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в телеграм-канале отреагировал: «Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня. У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время».

Георгий Черданцев, кстати, рассказал в свой трансляции, что Константин Генич и Станислав Минин во время класико тоже будут «наррадорствовать». Генеральный продюсер «Матча» Александра Тащин за 15 минут до начала эфира написал: «Генич и Минин готовы и истории рассказать, и по номерам всех игроков назвать».

«Ничего плохого про удар Смолова комментатор не скажет». Генич уже отвечал Карпину в эфире

Константин Генич комментировал с фамилиями, но сделал несколько ироничных отсылок в кубковом матче «Краснодара» с «Пари НН». Особенно символично, что слова касались Федора Смолова, автора того самого интервью с Карпиным.

💬 «Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Потому что кто из нас в таких ситуациях оказывался на таком прекрасном стадионе? Да единицы , и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше – и выше, так бывает».

💬 «Для тех, кто смотрит матч со звуком и слушает комментатора, – вот, кто сегодня в запасе у играющих команд».

💬 «Царукяну можно прямо сейчас поставить песню «Валера». Не один же у нас Валера в чемпионате».

Серьезно Генич реагировал в телеграме: «Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь . Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану» (с)».

«Комментатор обязан высказывать оценочные суждения». Черданцев уже отвечал Карпину в телеграме – а с чего все началось?

Черданцев «катал мяч» без экспертизы после резонансного интервью Валерия Карпина – тренер сборной России признался, что смотрит футбол без звука и не знает, кто сейчас хорошо комментирует. Вот часть его разговора с Федором Смоловым.

– Есть среди нынешних комментаторов те, кто достойно комментируют и нравятся вам?

– Честно, не могу сказать, абсолютно. Не слышал комментаторов не знаю сколько лет. Выключаю звук, когда смотрю футбол. Не хочу заводиться.

– Это связано с тем, что уровень комментирования очень невысокий?

– Не знаю, не могу оценивать. Низкий или высокий. Есть моменты, когда что-то слышу, комментатор начинает что-то говорить. Меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. И я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы же не эксперты!»

– Они считают, что разбираются.

– Вот в этом и проблема. Ты был в Испании. Ты слышал. Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда. Это комментатор.

По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит, а рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас они оценивают футболистов: «Как можно так пробить?»

Комментаторы «Матча» массово отвечали Карпину. Черданцев отреагировал на критику в телеграме.

«Парного комментария с экспертом в нашем футболе нет по целому ряду причин. Одна из которых – финансовая. Когда мы как комментаторы росли в конце 90-х на «НТВ-Плюс», у канала просто не было возможностей платить закончившим карьеру футболистам ну хотя бы приблизительно так, чтобы это было не в десятки раз меньше, чем он зарабатывал на поле. То же самое касается тренеров.

Что касается оценочных суждений. Конечно, комментатор не только имеет на них право, но и обязан их высказывать. Это часть профессии. На европейском (американском) ТВ эти суждения высказывает эксперт-комментатор, в нашей традиции, сложившейся по описанным выше причинам – комментатор, который в одном лице и швец, и жнец, и на дуде игрец. Это не лучший вариант, но так сложилось», – главный фрагмент его реплики.

Постом в телеграме комментатор не ограничился. Как вам такой перформанс Черданцева?

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Фото: Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Виталий Тимкив; Maksim Konstantinov/Global Look Press ; ФК «Ростов»