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  • Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если бы Винисиус выиграл, это было бы заслуженно. Холанд не победил в прошлом сезоне, но поздравил Месси, а потом попробовал снова»
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Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если бы Винисиус выиграл, это было бы заслуженно. Холанд не победил в прошлом сезоне, но поздравил Месси, а потом попробовал снова»

Пеп Гвардиола поделился мыслями относительно итогов «Золотого мяча».

Приз выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри. Вторым стал Винисиус из «Реала».

«Конечно, если бы Винисиус выиграл, это было бы более чем заслуженно.

То же самое было с Эрлингом Холандом в прошлом сезоне, когда он не выиграл. Он был на церемонии и поздравил Лионеля Месси, а затем вернулся и попробовал снова в следующем сезоне.

Я поздравляю Карло Анчелотти с победой в номинации лучшего тренера, но Джан Пьеро Гасперини и Луис де ла Фуэнте тоже заслужили это. Но люди проголосовали, и Карло тоже заслужил.

Это событие должно быть радостью, люди должны принять результаты.

Как клуб мы рады, что Родри стал первым игроком «Манчестер Сити», который выиграл эту награду. Это как [победа] в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы гордимся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoКарло Анчелотти
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoПеп Гвардиола
logoЗолотой мяч
logoДжан Пьеро Гасперини
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoЛуис де ла Фуэнте
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