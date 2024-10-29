«Ограбление», «отдай Вини его «Золотой мяч». Фанаты бразильца писали комментарии в инстаграме Де Поля, перепутав его с Родри. Хавбек «Сити» не пользуется соцсетями
Родриго Де Поль подвергся нападкам в соцсети от людей, перепутавших его с Родри.
Вчера полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч». Второе место в списке лучших футболистов сезона занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
После церемонии награждения поклонники бразильского футболиста стали писать гневные комментарии в инстаграме хавбека «Атлетико» Родриго Де Поля. Среди них были такие: «Ограбление», «он принадлежит Вини», «почему ты ограбил Вини?», «ограбление средь бела дня. Вини заслуживает «Золотой мяч», «отдай Вини его заслуженный «Золотой мяч».
Под последним постом аргентинца пользователи написали 6764 комментария. Для сравнения, предыдущая публикация собрала 1682 комментария.
Стоит отметить, что обладатель «Золотого мяча» Родри не пользуется соцсетями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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