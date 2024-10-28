Гафин о словах Карпина: «Комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов, а те, кто слушают, могут критиковать комментаторов. Ничего страшного не произошло»

Дмитрий Гафин отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

«Я считаю, что как комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов и так далее, так и те, кто слушают комментаторов, также имеют право их критиковать. Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости.

Мне кажется, ничего страшного не произошло», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».

Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»

Губерниев о футбольных комментаторах: «Ранимые натуры, как положено гениям. Переживают из-за слов Карпина. Пусть берут пример с более скромных из биатлона»