Гафин о словах Карпина: «Комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов, а те, кто слушают, могут критиковать комментаторов. Ничего страшного не произошло»
Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».
«Я считаю, что как комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов и так далее, так и те, кто слушают комментаторов, также имеют право их критиковать. Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости.
Мне кажется, ничего страшного не произошло», – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
Губерниев о футбольных комментаторах: «Ранимые натуры, как положено гениям. Переживают из-за слов Карпина. Пусть берут пример с более скромных из биатлона»
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