Властимил Петржела: «Если «Зенит» не выиграет РПЛ, Семака могут уволить после сезона. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство»
Властимил Петржела допускает отставку Сергея Семака, если «Зенит» не станет чемпионом.
После 13 туров петербургский клуб занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на 3 очка.
«В этом сезоне у «Зенита» не все получается. В последние годы сине-бело-голубые привыкли единолично возглавлять турнирную таблицу, но сейчас этого нет.
У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство. И это реальная угроза для «Зенита». Допускаю, что если «Зенит» не выиграет РПЛ-2024/25, Семака могут уволить после завершения сезона», — сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости