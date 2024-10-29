Властимил Петржела: «Если «Зенит» не выиграет РПЛ, Семака могут уволить после сезона. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство» 

Властимил Петржела допускает отставку Сергея Семака, если «Зенит» не станет чемпионом.

После 13 туров петербургский клуб занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара » на 3 очка.

«В этом сезоне у «Зенита» не все получается. В последние годы сине-бело-голубые привыкли единолично возглавлять турнирную таблицу, но сейчас этого нет.

У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство. И это реальная угроза для «Зенита». Допускаю, что если «Зенит» не выиграет РПЛ-2024/25, Семака могут уволить после завершения сезона», — сказал бывший тренер «Зенита ».