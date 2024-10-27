«Зенит» потерял очки в 2 из 4 последних туров РПЛ – с «Краснодаром» и «Локомотивом»
Прервалась победная серия «Зенита» во всех турнирах.
Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
В предыдущих четырех матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России петербуржцы одержали четыре победы с общим счетом 12:1.
При этом в четырех последних турах Мир РПЛ у «Зенита» две победы, ничья и поражение.
2 ноября действующие чемпионы страны сыграют с «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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