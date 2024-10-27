«Зенит» потерял очки в 2 из 4 последних туров РПЛ – с «Краснодаром» и «Локомотивом»

Прервалась победная серия «Зенита» во всех турнирах.

Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с «Локомотивом » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

В предыдущих четырех матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России петербуржцы одержали четыре победы с общим счетом 12:1.

При этом в четырех последних турах Мир РПЛ у «Зенита » две победы, ничья и поражение.

2 ноября действующие чемпионы страны сыграют с «Динамо» Махачкала.