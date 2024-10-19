Только «Краснодар» не проигрывал в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» одно поражение – от «быков»

«Краснодар» не проиграл ни разу в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством Мурада Мусаева на выезде обыграла «Спартак» (3:0) в 12 туре чемпионата России.

Это 9-я победа «Краснодара » в нынешнем сезоне РПЛ после трех ничьих на старте. «Быки» пока не потерпели ни одного поражения и лидируют в турнирной таблице, набрав 30 очков в 12 матчах.

У идущего вторым «Зенита » одно поражение в текущем сезоне – от «Краснодара» (0:2). Команда тренера Сергея Семака набрала 29 очков в 12 играх.

«Краснодар» единолично лидирует в Мир РПЛ после 12 туров. «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11