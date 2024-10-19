  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Только «Краснодар» не проигрывал в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» одно поражение – от «быков»
5

Только «Краснодар» не проигрывал в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» одно поражение – от «быков»

«Краснодар» не проиграл ни разу в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством Мурада Мусаева на выезде обыграла «Спартак» (3:0) в 12 туре чемпионата России. 

Это 9-я победа «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ после трех ничьих на старте. «Быки» пока не потерпели ни одного поражения и лидируют в турнирной таблице, набрав 30 очков в 12 матчах. 

У идущего вторым «Зенита» одно поражение в текущем сезоне – от «Краснодара» (0:2). Команда тренера Сергея Семака набрала 29 очков в 12 играх. 

«Краснодар» единолично лидирует в Мир РПЛ после 12 туров. «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»
911 октября, 12:50
Семин об РПЛ: «Все хотят конкуренции с «Зенитом». Сейчас с одной стороны «Краснодар» и «Локо», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Будут конкурировать до решающих матчей»
138 октября, 16:01
Мусаев, Галактионов, Семак, Личка, Тедеев номинированы на приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ
1148 октября, 08:16
Сергей Юран: «Не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев. Посмотрите на таблицу» 
854 октября, 07:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о поражении «Спартака»: «После 0:3 хотел поехать в больницу. При 0:1 еще могли вернуться, но после 0:2 с «Краснодаром» – сложно. Это не с Нижним Новгородом играть»
3 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Спартак», «Локомотив» уступил «Химкам», ЦСКА играет с «Динамо» Махачкала
136610 минут назадLive
Вспомните ретро-логотип «Баварии»? Ностальгический тест
225 минут назадСпецпроект
Бакаев о словах Глушенкова про пиво: «Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы»
1830 минут назад
Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»
3235 минут назад
Мостовой о 0:3: «Спартак» облили краснодарским душем. У Абены либо лишний вес, либо еще что-то – привозит в двух играх»
2738 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» победил «Брентфорд», «Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм»
28254 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Штутгарта», «Байер» победил «Айнтрахт», «Лейпциг» выиграл у «Майнца»
2555 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна играет с «Жироной», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
2155 минут назадLive
Мусаев про 3:0 со «Спартаком»: «Не ожидали схемы с 3 защитниками, ребята молодцы, быстро сориентировались. Но «Краснодару» много в чем нужно прибавлять»
24сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Кадисии»
89 минут назад
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. 0:1 – Мусаев забил на 56-й. Онлайн-трансляция
1010 минут назадLive
Салиба удален за фол последней надежды в центре поля в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Борнмутом»
711 минут назадФото
Джон Кордоба: «Моя команда – «Краснодар». Контракт мне не предлагали. Живу сегодняшним днем, наслаждаюсь и работаю»
516 минут назад
Галактионов про 0:2 с «Химками»: «Локо» сыграл ниже возможностей. Не удалось быть агрессивными, создавать неожиданные ходы. Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не хватило»
121 минуту назад
«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд против московских команд в РПЛ – клубный рекорд
423 минуты назад
«Борнмут» – «Арсенал». 0:0 – Салиба удален на 30-й. Онлайн-трансляция
1324 минуты назадLive
«Милан» – «Удинезе». 1:0 – Чуквуэзе забил на 13-й, Рейндерс удален на 29-й. Онлайн-трансляция
529 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром», «Ланс» в гостях у «Сент-Этьена»
730 минут назадLive
Колосков о 0:3: «У «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» – Гаврилов, говорили: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай ему»
842 минуты назад