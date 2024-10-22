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У «Зенита» лишь одно поражение в сезоне и 15 побед. Команда Семака выиграла 4 матча подряд с общим счетом 12:1

«Зенит» потерпел только одно поражение в нынешнем сезоне.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Факел» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Это 15-я победа «Зенита» в текущем сезоне. У петербургского клуба только одно поражение – от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Также «Зенит» трижды сыграл вничью.

Кроме того, команда Семака выиграла 4 матча подряд с общим счетом 12:1. 

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 12 турах и отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoФакел
logoКраснодар
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