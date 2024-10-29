Анчелотти о награде тренеру года: «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля»

Карло Анчелотти высказался о полученной награде от France Football.

Итальянец был признан лучшим тренером минувшего сезона на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля», – написал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Дани Карвахаль стал 4-м в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус – вторым. Представителей «Реала» на сегодняшней церемонии не было.

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?