Анчелотти о награде тренеру года: «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля»
Карло Анчелотти высказался о полученной награде от France Football.
Итальянец был признан лучшим тренером минувшего сезона на церемонии вручения «Золотого мяча».
«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля», – написал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Дани Карвахаль стал 4-м в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус – вторым. Представителей «Реала» на сегодняшней церемонии не было.
«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: инстаграм Карло Анчелотти
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