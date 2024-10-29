Родри: «Я бы не выиграл «Золотой мяч» без партнеров по «Сити». Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании. Особенное событие для меня и моей страны»

Родри поблагодарил партнеров по клубу за выигранный «Золотой мяч».

Хавбек «Ман Сити » и сборной Испании стал обладателем «Золотого мяча»-2024.

«Для меня это невероятный вечер. Мне нужно поблагодарить очень многих за эту награду. France Football и УЕФА. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это особенное событие для меня, моей семьи и моей страны.

Я хочу сказать спасибо моей девушке Лоре. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Большое спасибо, конечно, моей семье за ​​все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал.

Спасибо Пабло, моему агенту. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь?

Спасибо моим друзьям за поддержку. Нельзя забывать о моих партнерах по «Ман Сити». Без них я бы не выиграл эту награду. Я в лучшем клубе мира. И спасибо сборной Испании», – сказал Родри.

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