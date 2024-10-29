«Реал» первым среди спортивных клубов набрал 600 млн подписчиков в соцсетях

«Реал» сообщил, что лидирует среди спортивных клубов по числу подписчиков.

Мадридцы объявили, что у них 37 учетных записей, связанных с футболом, баскетболом, «Сантьяго Бернабеу » и другими категориями, на различных платформах. Страницы ведутся на 7 языках.

В общей сложности на эти учетные записи подписаны уже 600 млн пользователей. Ссылаясь на данные Blinkfire, «Реал » утверждает, что ни у одной спортивной организации нет таких показателей.