«Реал» первым среди спортивных клубов набрал 600 млн подписчиков в соцсетях
«Реал» сообщил, что лидирует среди спортивных клубов по числу подписчиков.
Мадридцы объявили, что у них 37 учетных записей, связанных с футболом, баскетболом, «Сантьяго Бернабеу» и другими категориями, на различных платформах. Страницы ведутся на 7 языках.
В общей сложности на эти учетные записи подписаны уже 600 млн пользователей. Ссылаясь на данные Blinkfire, «Реал» утверждает, что ни у одной спортивной организации нет таких показателей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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