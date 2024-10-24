Тен Хаг выпустил защитника Мазрауи на позицию «десятки» в матче ЛЕ с «Фенербахче». Марокканец отдал предголевой пас
Эрик тен Хаг выпустил защитника на позицию «десятки» в матче Лиги Европы.
В стартовом составе на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «МЮ» правый защитник Нуссаир Мазрауи заменил дисквалифицированного хавбека Бруну Фернандеша. Марокканец занял место под нападающими и играет в роли «десятки».
«Я знаю Мазрауи по «Аяксу», я использовал его на этой позиции, он также играл флангового защитника, как инсайд. Так что он способен выполнять эту работу», – сказал главный тренер «Юнайтед» тен Хаг в эфире TNT Sports перед стартом матча.
Отметим, что Нуссаир на 15-й минуте отдал предголевой пас в штрафной на форварда Джошуа Зиркзе, который откатил мяч под голевой удар хавбеку Кристиану Эриксену.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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