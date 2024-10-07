Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, Лобановский, Кройфф и Рангник – в списке самых влиятельных тренеров от FourFourTwo

FourFourTwo составил список самых влиятельных тренеров в истории футбола.

В перечень включены специалисты, которые изменили футбол при помощи своих тактических находок, философии и общего подхода к делу.

В список вошли:

– Ральф Рангник ;

– Брайан Клаф ;

– Ги Ру;

– Билл Шенкли ;

– Мэтт Басби ;

– Витторио Поццо ;

– Жозе Моуринью ;

– Герберт Чепмен;

– Эленио Эррера ;

– Валерий Лобановский ;

– Арриго Сакки ;

– Арсен Венгер;

– Пеп Гвардиола ;

– Ринус Михелс;

– Алекс Фергюсон;

– Йохан Кройфф.