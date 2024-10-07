Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, Лобановский, Кройфф и Рангник – в списке самых влиятельных тренеров от FourFourTwo
FourFourTwo составил список самых влиятельных тренеров в истории футбола.
В перечень включены специалисты, которые изменили футбол при помощи своих тактических находок, философии и общего подхода к делу.
В список вошли:
– Брайан Клаф;
– Ги Ру;
– Билл Шенкли;
– Мэтт Басби;
– Герберт Чепмен;
– Арриго Сакки;
– Арсен Венгер;
– Ринус Михелс;
– Алекс Фергюсон;
– Йохан Кройфф.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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