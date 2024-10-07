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Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, Лобановский, Кройфф и Рангник – в списке самых влиятельных тренеров от FourFourTwo

FourFourTwo составил список самых влиятельных тренеров в истории футбола.

В перечень включены специалисты, которые изменили футбол при помощи своих тактических находок, философии и общего подхода к делу.

В список вошли:

Ральф Рангник;

Брайан Клаф;

– Ги Ру;

Билл Шенкли;

Мэтт Басби;

Витторио Поццо;

Жозе Моуринью;

– Герберт Чепмен;

Эленио Эррера;

Валерий Лобановский;

Арриго Сакки;

– Арсен Венгер;

Пеп Гвардиола;

– Ринус Михелс;

– Алекс Фергюсон;

– Йохан Кройфф.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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logoАлекс Фергюсон
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logoвысшая лига Турция
logoСборная Австрии по футболу
logoАрсенал
рейтинги
logoЙохан Кройфф
Ги Ру
logoПеп Гвардиола
logoВалерий Лобановский
logoРинус Михелс
logoМэтт Басби
logoРальф Рангник
Арриго Сакки
logoБрайан Клаф
Билл Шенкли
logoВитторио Поццо
logoЭленио Эррера
Герберт Чепмен
FourFourTwo
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