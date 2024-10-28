Кейн о победителе «Золотого мяча»: «Родри, возможно. Это кульминация долгого сезона, я счастлив быть среди всех этих великолепных игроков»
Харри Кейн высказался по поводу церемонии вручения «Золотого мяча».
«Это моя первая церемония. Надо было одеться как следует.
Это кульминация долгого сезона. Я счастлив быть среди всех этих великолепных игроков.
Кто победит? Родри, возможно», – отметил нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: RMC Sport
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