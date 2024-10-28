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Кейн о победителе «Золотого мяча»: «Родри, возможно. Это кульминация долгого сезона, я счастлив быть среди всех этих великолепных игроков»

Харри Кейн высказался по поводу церемонии вручения «Золотого мяча».

«Это моя первая церемония. Надо было одеться как следует.

Это кульминация долгого сезона. Я счастлив быть среди всех этих великолепных игроков.

Кто победит? Родри, возможно», – отметил нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

Кроос о «Золотом мяче»: «Родри выиграет, но индивидуальные награды в футболе бессмысленны. Они никогда не казались мне важными»

Хавбек «Вулвс» Лемина о «Золотом мяче»: «Родри – лучший полузащитник, но Винисиус – лучший игрок в мире, без сомнений. Прощай, футбол»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: RMC Sport
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЗолотой мяч
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