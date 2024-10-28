«Месси! Месси!» Публика скандировала фамилию 8-кратного обладателя «Золотого мяча» после прибытия делегации «Барселоны» к театру «Шатле»
Публика вспомнила о Лионеле Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча».
Мероприятие, организованное France Football и УЕФА, проходит сегодня в Париже. Аргентинец, получивший «Золотой мяч» в 8-й раз в прошлом году, в этом не попал в шорт-лист и в столицу Франции, по всей видимости, не приехал.
Тем не менее зрители, присутствующие рядом со входом в парижский театр «Шатле», после прибытия делегации «Барселоны» начали скандировать фамилию Месси. Выкрики доносились на протяжении нескольких минут – с небольшими перерывами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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