«Месси! Месси!» Публика скандировала фамилию 8-кратного обладателя «Золотого мяча» после прибытия делегации «Барселоны» к театру «Шатле»

Публика вспомнила о Лионеле Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча».

Мероприятие, организованное France Football и УЕФА, проходит сегодня в Париже. Аргентинец, получивший «Золотой мяч » в 8-й раз в прошлом году, в этом не попал в шорт-лист и в столицу Франции, по всей видимости, не приехал.

Тем не менее зрители, присутствующие рядом со входом в парижский театр «Шатле», после прибытия делегации «Барселоны» начали скандировать фамилию Месси . Выкрики доносились на протяжении нескольких минут – с небольшими перерывами.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже