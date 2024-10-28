Де ла Фуэнте о «Золотом мяче»: «Для футбола нехорошо, что «Реал Мадрид» не представлен на гала-вечере подобного рода»
Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.
«Честь быть здесь, представлять испанский футбол на вручении индивидуальных наград.
Для футбола нехорошо, что такая организация, как «Реал Мадрид», не представлена на гала-вечере подобного рода. Все принимают собственные решения, но я бы хотел видеть представленным весь мировой и испанский футбол. Мы все отвечаем за то, чтобы все прошло как можно лучше», – отметил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Невручение «Золотого мяча» Винисиусу в «Реале» считают «историческим ограблением», «позором» и «несправедливостью» (ESPN Brasil)
Директор «Реала» Бутрагеньо не поехал на вручение «Золотого мяча». В клубе узнали, что приз получит Родри, и расценили это как неуважение (EFE)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий