Анчелотти станет тренером года, «Реал» – лучшей командой (Аранча Родригес)
«Реал» должен получить два приза на церемонии вручения «Золотого мяча».
Мероприятие пройдет сегодня в Париже. Начало – в 20:45 по московскому времени.
По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, лучшим тренером будет признан Карло Анчелотти, а сам «Реал» назовут лучшей командой года.
При этом в знак солидарности с Винисиусом Жуниором и Даниэлем Карвахалем, претендовавшими на «Золотой мяч», но, по всей видимости, не выигравшими, клуб отменил поездку на церемонию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналистки Аранчи Родригес
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости