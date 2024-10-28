Анчелотти станет тренером года, «Реал» – лучшей командой (Аранча Родригес)

«Реал» должен получить два приза на церемонии вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет сегодня в Париже. Начало – в 20:45 по московскому времени.

По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, лучшим тренером будет признан Карло Анчелотти , а сам «Реал » назовут лучшей командой года.

При этом в знак солидарности с Винисиусом Жуниором и Даниэлем Карвахалем , претендовавшими на «Золотой мяч », но, по всей видимости, не выигравшими, клуб отменил поездку на церемонию.