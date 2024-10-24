Тренер «Брентфорда» Франк о слухах про назначение в «МЮ»: «Я уже в лучшем клубе мира, возможно. Зачем мне покидать это место?»

Томас Франк высказался на фоне слухов про назначение в «Манчестер Юнайтед».

Ранее появлалась информация, что главный тренер «Брентфорда» является одним из претендентов на замену Эрику тен Хагу.

«Вероятно, я уже в лучшем клубе мира. Конец разговора. [Лучший] с точки зрения лидерских качеств, культуры. Зачем мне покидать это место?

Все может случиться. И вам может понадобиться новое вдохновение, возможно, вы найдете другое вдохновение в своем клубе и останетесь.

Конечно, если бы мне когда-нибудь предложили перейти в большой клуб и я бы решил пойти туда, это, вероятно, не сделало бы мою жизнь лучше. Думаю, мы все это знаем.

Возможно, это вызов, который нужно попробовать. Но это не то, о чем я думаю», – сказал Томас Франк в подкасте the Sports Agents podcast.