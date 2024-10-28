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Гарначо об увольнении тен Хага: «Спасибо за все, босс. Всегда буду благодарен за доверие и возможность играть в «МЮ»

Алехандро Гарначо и Кобби Майну выразили слова поддержки Эрику тен Хагу.

«Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за предоставленную возможность и за доверие, которое позволило мне играть за этот клуб.

Все получилось не так, как мы хотели, но я буду помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе, и желаю вам всего наилучшего в будущем. Большое спасибо, Эрик», – написал вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо. 

19-летний хавбек Кобби Майну также поблагодарил Эрика тен Хага. 

«Спасибо за ваше доверие и веру в меня, а также за предоставленную возможность играть за клуб моей мечты.

Желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал полузащитник «МЮ». 

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Алехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
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