Гарначо об увольнении тен Хага: «Спасибо за все, босс. Всегда буду благодарен за доверие и возможность играть в «МЮ»

Алехандро Гарначо и Кобби Майну выразили слова поддержки Эрику тен Хагу.

«Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за предоставленную возможность и за доверие, которое позволило мне играть за этот клуб.

Все получилось не так, как мы хотели, но я буду помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе, и желаю вам всего наилучшего в будущем. Большое спасибо, Эрик », – написал вингер «Манчестер Юнайтед » Гарначо.

19-летний хавбек Кобби Майну также поблагодарил Эрика тен Хага.

«Спасибо за ваше доверие и веру в меня, а также за предоставленную возможность играть за клуб моей мечты.

Желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал полузащитник «МЮ».

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой