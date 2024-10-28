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  • Невилл об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вряд ли эта новость кого-то шокирует. Катализатором стали 0:3 с «Тоттенхэмом», думаю»
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Невилл об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вряд ли эта новость кого-то шокирует. Катализатором стали 0:3 с «Тоттенхэмом», думаю»

Гари Невилл считает, что «МЮ» давно принял решение уволить Эрика тен Хага.

Сегодня клуб официально объявил об отставке главного тренера. В последней игре под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (1:2) – команда идет 14-й в АПЛ после 9 туров.

«Так и знал, что это произойдет. Во время игры с «Тоттенхэмом» (0:3 на «Олд Траффорд» – Спортс’’) несколько недель назад мне показалось, что я уже видел это раньше.  Это был неудачный день для «Манчестер Юнайтед» и для Эрика тен Хага.

После этого их кондиции ухудшились. Такие моменты, как во вчерашнем матче, просто недопустимо упускать – они должны были вести в два или три мяча уже к перерыву.

Проблемы с результатами и выступлениями привели к решению владельцев уволить его. Не думаю, что кого-то эта новость по-настоящему шокирует.

Я подозреваю, что игра с «Тоттенхэмом», вероятно, стала катализатором для мыслей о смене тренера. Вы изучаете доступные варианты, а затем пытаетесь рассчитать время.

Отчасти вы надеетесь, что менеджер сможет изменить ситуацию, но в 99 случаях из 100 все складывается не в вашу пользу. Они выбрали момент, который был определен несколько недель назад. Он наступил вчера», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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