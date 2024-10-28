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Тен Хаг после 1:2 от «Вест Хэма»: «Игроки «МЮ» сражались. Когда многое не в нашу пользу, нужно еще активнее показывать характер»

Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» необходимо показать характер в следующих матчах.

В 9-м туре АПЛ манкунианцы уступили «Вест Хэму» (1:2), пропустив с пенальти на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте.

«Я искренне сочувствую своим игрокам. Они играли очень хорошо, упорно сражаясь всей командой, они решительно действовали в [опасных] ситуациях, и то, что мы не смогли победить [«Вест Хэм», забив больше голов], очень расстраивает.

Теперь нам нужно еще активнее показывать характер. Когда многое складывается не в нашу пользу, мы должны держаться вместе, продолжать бороться и сохранять боевой дух. Победы мотивируют, придают команде уверенности и твердости в убеждениях. Это позволит сделать шаг вперед, но сейчас мы возвращаемся назад, и нам придется пережить это разочарование, но мы справимся с этим. Мы сильны, у нас сильный коллектив, и мы продолжим бороться за «Манчестер Юнайтед», когда снова выйдем на поле в среду», – сказал главный тренер «МЮ».

«МЮ» – худший в реализации. Проиграли из-за этого и скандального пенальти

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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