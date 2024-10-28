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«МЮ» вел переговоры с Аморимом. Тренер не планирует уходить из «Спортинга» зимой (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» вел переговоры о назначении главным тренером Рубена Аморима.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на As, «Юнайтед» недавно сделал запрос о назначении португальского специалиста, поскольку клуб готовился к уходу Эрика тен Хага, который был отправлен в отставку сегодня. 

Ранее сообщалось, что Аморим находится в списке кандидатов на пост главного тренера «МЮ».

Однако стало известно, что португалец не планирует покидать «Спортинг» зимой. У Аморима большие цели с португальским клубом в этом сезоне. Летом он может покинуть команду благодаря пункту о выкупе в контракте.

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
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