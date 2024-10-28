«МЮ» вел переговоры с Аморимом. Тренер не планирует уходить из «Спортинга» зимой (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» вел переговоры о назначении главным тренером Рубена Аморима.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на As, «Юнайтед » недавно сделал запрос о назначении португальского специалиста, поскольку клуб готовился к уходу Эрика тен Хага , который был отправлен в отставку сегодня.

Ранее сообщалось, что Аморим находится в списке кандидатов на пост главного тренера «МЮ».

Однако стало известно, что португалец не планирует покидать «Спортинг » зимой. У Аморима большие цели с португальским клубом в этом сезоне. Летом он может покинуть команду благодаря пункту о выкупе в контракте.

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