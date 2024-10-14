Бруну про Аморима: «Спортинг» не выигрывал чемпионат 20 лет, а с ним победил уже дважды. Смог бы он сделать то же в Англии, Испании – не узнаем, пока он там не окажется, но качества видны»

Бруну Фернандеш поделился мнением относительно тренера Рубина Аморима.

Специалист возглавляет «Спортинг ».

«Спортинг» показывает хороший футбол с тех пор, как Рубин Аморим возглавил команду. Они демонстрируют стабильность, сделали правильные трансферы. Это очень хорошо подготовленная команда.

Тренировать «Спортинг» и выигрывать чемпионаты непросто. «Спортинг» не выигрывал чемпионат 20 лет, а Аморим пришел и уже выиграл два. Это показывает, что была проделана хорошая работа.

Пока он не окажется там, не узнать, смог бы он сделать то же самое в Англии, Испании или где-то еще. Но я уверен, что его качества видны всем», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш в интервью CNN Portugal.