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Мерсон об увольнении тен Хага: «Это к лучшему – игроки «МЮ» не прогрессируют, разрыв с топ-клубами только больше»

Пол Мерсон считает увольнение Эрика тен Хага верным решением «Манчестер Юнайтед».

«Я не удивлен. Для «Манчестер Юнайтед» нулевая ничья с «Астон Виллой» стала отличным результатом. «Юнайтед» движется совсем не туда – между прошлым и настоящим разница в несколько световых лет.

У тен Хага был шанс. Не то чтобы он провел в клубе всего 10 минут. Думаю, у него было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию, но за это время пропасть между «МЮ» и топ-командами стала только больше.

Думаю, это к лучшему. Слишком часто при тен Хаге у них были отличные результаты. После неудачных выступлений они всегда выигрывали матчи, в которых от них ждали победы. Каждый раз, когда он оказывался под давлением, они проводили хорошую игру, чтобы его снизить. На этот раз так не получилось.

Удалось ли ему преодолеть разрыв? Нет. Увеличился ли он? Да. Скольких игроков он улучшил? Ни одного. Если я, будучи владельцем клуба, смотрю на тренера и не вижу никакого прогресса у игроков, это вызывает беспокойство. Тен Хаг не улучшил игроков «Манчестер Юнайтед», а в таком большом клубе это необходимо. Ваша работа – делать игроков лучше», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПол Мерсон
logoЭрик тен Хаг
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