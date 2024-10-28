  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев о стажировке Мостового в «Ахмате»: «С удовольствием поделюсь тем, как работаем. От него можно узнать много интересного, если обратиться – не откажу»
7

Ташуев о стажировке Мостового в «Ахмате»: «С удовольствием поделюсь тем, как работаем. От него можно узнать много интересного, если обратиться – не откажу»

Сергей Ташуев готов провести стажировку Александру Мостовому в «Ахмате».

Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года. «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

«Не обсуждали с Мостовым возможную стажировку. У меня журналисты спрашивали про такую возможность, а я сказал, что никаких проблем не вижу. Готов с удовольствием поделиться тем, как мы работаем, но лично с Сашей пока не общались.

Если Саша или кто-то еще захочет к нам подъехать, пообщаться и посмотреть работу – не вопрос. Мы ничего не скрываем, наоборот люблю делиться и сам что-то узнавать. От того же Мостового можно узнать много интересного.

Позвать его? Как я должен сказать: давай приезжай к нам, ха-ха. Если Саша обратиться, то я не откажу», – сказал главный тренер «Ахмата».

После 13 матчей грозненский клуб занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 9 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoАхмат
logoСергей Ташуев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»
14вчера, 21:36
Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Обидно, что так подставляют. Нужно быть хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны»
36вчера, 20:45
Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»
13626 октября, 08:10
Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»
4225 октября, 16:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)
6013 минут назад
Мерсон об увольнении тен Хага: «Это к лучшему – игроки «МЮ» не прогрессируют, разрыв с топ-клубами только больше»
330 минут назад
Фердинанд об увольнении тен Хага: «Ineos могли бы справиться лучше. Когда вы публично ищете нового тренера при наличии старого – это не лучший способ решить вопрос»
1633 минуты назад
«Россия – сила». Воробьев о легионерах «Зенита» и россиянах «Локомотива» после 1:1
3157 минут назад
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
24058 минут назад
Батраков избежал травмы после стыка с Мантуаном. Обследование не выявило серьезных проблем у хавбека «Локо»
20сегодня, 13:18
💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
578сегодня, 13:13
«Вини». Гарначо о победителе «Золотого мяча»
29сегодня, 13:11
Невилл об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вряд ли эта новость кого-то шокирует. Катализатором стали 0:3 с «Тоттенхэмом», думаю»
11сегодня, 13:07
Бруну об увольнении тен Хага: «Спасибо за все. Надеюсь, болельщики сохранят то хорошее, что тренер сделал для клуба»
26сегодня, 13:04Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Селюк: «Локо» выбрал правильное направление – появились Батраков, Раков и другие молодые. Спасибо Ротенбергу-младшему, разогнавшему коррупционную систему»
2 минуты назад
Экс-арбитр Федотов о стыке Батракова и Мантуана: «Игровой момент – о красной можно было бы говорить, попади Густаво в ногу»
12 минут назад
Юрий Семин: «Винисиус, Родри и Беллингем – основные претенденты на «Золотой мяч». Вини заслужил, но он не ярко сыграл за Бразилию – могут быть вопросы»
418 минут назад
Отец Сафонова о вызове в сборную: «Матвей пока не знает, приедет ли на сбор в ноябре. Какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, может»
339 минут назад
Андрей Мостовой о том, что «Зенит» не выигрывает у прямых конкурентов: «Уже не случайность, больше на тенденцию похоже. Ничья с «Локо» – стопроцентное удивление»
1049 минут назад
«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:30 
1558 минут назад
Анзор Кавазашвили: «У Станковича полное доверие от «Лукойла» и гендиректора «Спартака», но болельщики любят победы. Лучше народа ни один специалист не скажет»
2сегодня, 12:45
Рюдигер избежал травмы в класико – у защитника «Реала» мышечная перегрузка. Участие немца в матче с «Валенсией» под вопросом (As)
2сегодня, 12:16
Руни про 3:3 «Плимута» с «Престоном» после 0:3: «Я очень зол, не могу принять это выступление. Рад, что продолжали бороться и что-то получили, но наша игра была далека от хорошей»
6сегодня, 12:09
Хавбек «Факела» Мертенс: «Воронеж – отличное место, похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься»
3сегодня, 12:05