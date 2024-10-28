Ташуев о стажировке Мостового в «Ахмате»: «С удовольствием поделюсь тем, как работаем. От него можно узнать много интересного, если обратиться – не откажу»
Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года. «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.
«Не обсуждали с Мостовым возможную стажировку. У меня журналисты спрашивали про такую возможность, а я сказал, что никаких проблем не вижу. Готов с удовольствием поделиться тем, как мы работаем, но лично с Сашей пока не общались.
Если Саша или кто-то еще захочет к нам подъехать, пообщаться и посмотреть работу – не вопрос. Мы ничего не скрываем, наоборот люблю делиться и сам что-то узнавать. От того же Мостового можно узнать много интересного.
Позвать его? Как я должен сказать: давай приезжай к нам, ха-ха. Если Саша обратиться, то я не откажу», – сказал главный тренер «Ахмата».
После 13 матчей грозненский клуб занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 9 очков.
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