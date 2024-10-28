«Вини». Гарначо о победителе «Золотого мяча»

Алехандро Гарначо уверен, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус Жуниор из «Реала».

Накануне 20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед », номинированный на «Копа Трофи», прибыл в Париж. Церемония вручения наград пройдет сегодня в парижском театре «Шатле».

На вопрос журналистов, кто получит «Золотой мяч », аргентинец, заходивший в отель, коротко ответил: «Вини ».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже

Ямаль, Гюлер, Майну, Кубарси, Гарначо, Тель, Заир-Эмери номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football