Каштанов о сборной: «Вызовут – я пешком пойду, неважно, с кем играть. Не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать»
Алексей Каштанов прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России.
Ранее хавбек «Зенита» сказал, что ему было бы интереснее тренироваться с легионерами-одноклубниками, чем играть за сборную против Вьетнама и Таиланда.
«Попадание в сборную России есть в мечтах. Я не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать в сборную из-за отстранения. Вызовите меня в сборную – я пешком пойду откуда угодно.
Уровень соперников без разницы. Как можно так относиться к сборной? Я вообще не понимаю таких людей.
С кем играть – неважно. Это сборная», – заявил форвард «Факела» Алексей Каштанов.
Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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