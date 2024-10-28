Каштанов о сборной: «Вызовут – я пешком пойду, неважно, с кем играть. Не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать»

Алексей Каштанов прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее хавбек «Зенита » сказал , что ему было бы интереснее тренироваться с легионерами-одноклубниками, чем играть за сборную против Вьетнама и Таиланда.

«Попадание в сборную России есть в мечтах. Я не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать в сборную из-за отстранения. Вызовите меня в сборную – я пешком пойду откуда угодно.

Уровень соперников без разницы. Как можно так относиться к сборной? Я вообще не понимаю таких людей.

С кем играть – неважно. Это сборная», – заявил форвард «Факела » Алексей Каштанов .

Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»