Каштанов о 16-м месте «Факела»: «То, что у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть все это и двигаться дальше»

Форвард «Факела» Алексей Каштанов назвал результаты команды ненормальными.

Клуб из Воронежа занимает последнее место в таблице Мир с 4 очками. В 7-м туре команда уступила « » (1:4).

«Почему такой результат? Мы много где не успевали. Надо не бояться играть один в один, нужно готовиться и исправлять ситуацию. Но то, что сейчас у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть все это и двигаться дальше.

Я познакомился с ребятами. Провел тренировки с командой. Конкуренция – это хорошо, мне хватит меньше двух недель паузы, чтобы набрать форму», – сказал нападающий, перешедший в команду из «Урала» на правах аренды.