Каштанов о 16-м месте «Факела»: «То, что у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть все это и двигаться дальше»

Теги Ростов премьер-лига Россия Факел Алексей Каштанов Футбол

Форвард «Факела» Алексей Каштанов назвал результаты команды ненормальными.

Клуб из Воронежа занимает последнее место в таблице Мир РПЛ с 4 очками. В 7-м туре команда уступила «Ростову» (1:4). 

«Почему такой результат? Мы много где не успевали. Надо не бояться играть один в один, нужно готовиться и исправлять ситуацию. Но то, что сейчас у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть все это и двигаться дальше.

Я познакомился с ребятами. Провел тренировки с командой. Конкуренция – это хорошо, мне хватит меньше двух недель паузы, чтобы набрать форму», – сказал нападающий, перешедший в команду из «Урала» на правах аренды. 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я знаю, что надо сделать для "Факела": поменять полностью руководство клубом, однозначно! По три тренера за сезон - они там неадекватные совсем. Поэтому такие и результаты.
+2
-1
+1
Ответ memes_sport
Как такой футболист как Каштанов мог вообще уйти из Урала, он совсем недавно вторую лигу бороздил, а Гриша Иванов дал ему будущее. Теперь вернется к истокам.
Он в свое время даже пару туриков в Людиново играл, думаю тут про такой город мало кто и слышал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий