«Факел» арендовал Каштанова у «Урала» с опцией выкупа
Алексей Каштанов перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды.
«До конца текущего сезона форвард Алексей Каштанов будет выступать за воронежский «Факел».
Наш клуб достиг соглашения с екатеринбургским «Уралом» о переходе нападающего на правах аренды с возможностью последующего выкупа.
Алексей Каштанов провел 80 игр за клуб из Екатеринбурга, в которых забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.
За нашу команду футболист будет выступать под номером 9», – говорится в сообщении «Факела».
С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: t.me/pfcfakel