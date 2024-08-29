«Факел» арендовал Каштанова у «Урала» с опцией выкупа

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Урал Факел Алексей Каштанов Футбол

Алексей Каштанов перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды.

«До конца текущего сезона форвард Алексей Каштанов будет выступать за воронежский «Факел».

Наш клуб достиг соглашения с екатеринбургским «Уралом» о переходе нападающего на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Алексей Каштанов провел 80 игр за клуб из Екатеринбурга, в которых забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

За нашу команду футболист будет выступать под номером 9», – говорится в сообщении «Факела».

С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/pfcfakel

12 комментариев
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Уралу браво, что нам это полено сумел слить
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Факел критически близок к ФНЛ.
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Ответ Rurik Gislasson
Факел критически близок к ФНЛ.
Не перестаю удивляться таким экспертам. На улице август, а они уже сезон завершили. Два года назад у Факела после 6 туров было 2 очка. Сейчас 4. До 9-го места всего 2 очка. Да, по игре, пожалуй, худшие в лиге, но время на поиск игры есть.
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Ответ Spartak16(region)
Нормальный он игрок. Ты думал к Вам Соболь перейдёт?
Какой он нормальный игрок, показал защитник Бегич в матчах с командой ФНЛ, который за 20 минут в нападении сделал больше, чем эта буратина.
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Сомнительное усиление, в здравом ли уме те, кто убрал Ташуева? Команда показывала хороший футбол и результат
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Для Факела это усиление
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Ответ Rurik Gislasson
Комментарий скрыт
у тебя типун на языке вскочит быстрее
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Ответ Брэд Либил
Уралу браво, что нам это полено сумел слить
Нормальный он игрок. Ты думал к Вам Соболь перейдёт?
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