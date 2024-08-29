«Факел» арендовал Каштанова у «Урала» с опцией выкупа

Алексей Каштанов перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды.

«До конца текущего сезона форвард Алексей Каштанов будет выступать за воронежский «Факел».



Наш клуб достиг соглашения с екатеринбургским « » о переходе нападающего на правах аренды с возможностью последующего выкупа.



провел 80 игр за клуб из Екатеринбурга, в которых забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.



За нашу команду футболист будет выступать под номером 9», – говорится в сообщении « ».

С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/pfcfakel