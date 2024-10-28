Лунев о том, деградирует ли РПЛ: «Необъективно говорить – нет сравнения, раньше еврокубки были. Сейчас игра более открытая, прессинг, многие стараются комбинировать – это путь к развитию»

Андрей Лунев оценил уровень Мир РПЛ после отстранения России.

– Вы в РПЛ после возвращения, можете сравнивать – как реагируете на разговоры о том, что лига деградирует?

– Необъективно говорить, потому что нет сравнения на чьем-либо фоне. Если раньше были еврокубки, и мы могли объективно смотреть на уровень в сравнении, то сейчас есть бан, а многие легионеры высокого уровня не соглашаются приезжать к нам.

Если брать игровую составляющую, то раньше было больше команд, которые оборонялись низким блоком. Сейчас более открытый футбол, активный прессинг. Многие команды стараются играть в комбинационный футбол, а не просто шарашить к чужим воротам.

Это хорошо для болельщиков, это современный тренд. Все пытаются играть в футбол, это путь к развитию, – сказал голкипер «Динамо », выступавший за «Байер» и «Карабах».