Лунев о том, деградирует ли РПЛ: «Необъективно говорить – нет сравнения, раньше еврокубки были. Сейчас игра более открытая, прессинг, многие стараются комбинировать – это путь к развитию»
– Вы в РПЛ после возвращения, можете сравнивать – как реагируете на разговоры о том, что лига деградирует?
– Необъективно говорить, потому что нет сравнения на чьем-либо фоне. Если раньше были еврокубки, и мы могли объективно смотреть на уровень в сравнении, то сейчас есть бан, а многие легионеры высокого уровня не соглашаются приезжать к нам.
Если брать игровую составляющую, то раньше было больше команд, которые оборонялись низким блоком. Сейчас более открытый футбол, активный прессинг. Многие команды стараются играть в комбинационный футбол, а не просто шарашить к чужим воротам.
Это хорошо для болельщиков, это современный тренд. Все пытаются играть в футбол, это путь к развитию, – сказал голкипер «Динамо», выступавший за «Байер» и «Карабах».
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