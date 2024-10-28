Лунев о 4:3 с «Химками»: «Первый гол между ног с близкого расстояния. Второй – хороший удар, третий – рикошет. Меня беспокоят очки команды, главное – победа»
Андрей Лунев высказался о большом количестве пропущенных голов у «Динамо».
В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Химки» в матче 13‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:3.
– Расскажите о пропущенных голах.
– Первый гол между ног с близкого расстояния. Второй – хороший удар, третий – рикошет. Меня беспокоят очки команды, главное – победа.
– Готовы много пропускать, но выигрывать?
– Если выиграем, будем на первом месте, но пропустим больше, чем хоккейное «Динамо», то да, – сказал вратарь бело-голубых.
«Динамо» идет на 4-м месте в турнирной таблице с 26 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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