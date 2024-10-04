Личка о том, кто из РПЛ заиграл бы в Европе: «Тюкавин, Лунев, Обляков» 

Марцел Личка назвал игроков Мир РПЛ, способных проявить себя в Европе.

«Кто бы мог заиграть в Европе? Костя Тюкавин. Я уверен в этом на 100%.

И, например, Андрей Лунев . Я его не знал до перехода в «Динамо», честно скажу. Когда мне сказали, что есть возможность такого вратаря взять, и когда я с ним познакомился… Он идеальный голкипер, который играет в актуальный футбол.

Есть желание, чтобы вратарь играл ногами. Не только защищал ворота, но принимал участие в игре. И Лунев это делает очень хорошо. Понятно, что был два года в «Байере».

И Ваня Обляков . Он достаточно интеллигентный, хороший футболист, который может играть на разных позициях», – сказал тренер «Динамо ».