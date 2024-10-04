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Личка о том, кто из РПЛ заиграл бы в Европе: «Тюкавин, Лунев, Обляков» 

Марцел Личка назвал игроков Мир РПЛ, способных проявить себя в Европе.

«Кто бы мог заиграть в Европе? Костя Тюкавин. Я уверен в этом на 100%. 

И, например, Андрей Лунев. Я его не знал до перехода в «Динамо», честно скажу. Когда мне сказали, что есть возможность такого вратаря взять, и когда я с ним познакомился… Он идеальный голкипер, который играет в актуальный футбол. 

Есть желание, чтобы вратарь играл ногами. Не только защищал ворота, но принимал участие в игре. И Лунев это делает очень хорошо. Понятно, что был два года в «Байере». 

И Ваня Обляков. Он достаточно интеллигентный, хороший футболист, который может играть на разных позициях», – сказал тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАндрей Лунев
logoИван Обляков
Р-Спорт
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
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