Личка о том, кто из РПЛ заиграл бы в Европе: «Тюкавин, Лунев, Обляков»
Марцел Личка назвал игроков Мир РПЛ, способных проявить себя в Европе.
«Кто бы мог заиграть в Европе? Костя Тюкавин. Я уверен в этом на 100%.
И, например, Андрей Лунев. Я его не знал до перехода в «Динамо», честно скажу. Когда мне сказали, что есть возможность такого вратаря взять, и когда я с ним познакомился… Он идеальный голкипер, который играет в актуальный футбол.
Есть желание, чтобы вратарь играл ногами. Не только защищал ворота, но принимал участие в игре. И Лунев это делает очень хорошо. Понятно, что был два года в «Байере».
И Ваня Обляков. Он достаточно интеллигентный, хороший футболист, который может играть на разных позициях», – сказал тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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