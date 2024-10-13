Агент Селюк: «Что тратит Жирков, у меня на электричество уходит, консьержей, уборку. Богат не тот, кто имеет, а тот, кому хватает. Человек считается обеспеченным, когда выбирает то, что глаз хочет»

Дмитрий Селюк высказался о том, что Юрий Жирков в месяц тратит больше миллиона.

– Нужно столько денег, что когда ты заходишь в магазин, то выбираешь то, что тебе хочется, а не то, что стоит столько-то. Что вещи, что продукты.

Человек считается обеспеченным, когда он выбирает то, что глаз хочет. Набросал в корзину и заплатил.

Не хочу комментировать, сколько достаточно Смолову или Жиркову . Богат не тот, кто имеет, а тот, кому хватает.

Но я живу за границей, и, образно говоря, что тратит Жирков, у меня на электричество уходит, а не на антиквариат. На консьержей и тому подобное. На уборку по дому.

– По поводу «набросал в корзину», есть разница между тем, что ты набросал в «Магните» и в Balenciaga.

– Для обеспеченных людей разницы нет. Я не знаю, что такое «Магнит», я там ни разу не был. Если у обеспеченного человека спросить, сколько стоит килограмм помидор, он, как правило, не знает. Он смотрит на продукты, а не на цены, – сказал футбольный агент.