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Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»

Дмитрий Селюк назвал Сергея Юрана коррупционером, а не тренером.

55-летний специалист после ухода из «Пари НН» в апреле 2024 года пока не нашел себе новую команду.

– Все говорят, что Юран сейчас находится без работы.

– А вы считаете, Юран – это тренер? Юран – коррупционер, который, когда работал в других клубах, играл договорняки и получал от футболистов деньги, выпуская их. Полностью сидит в откатах на всех трансферах и так далее.

Почему его отовсюду выгнали: из «Химок» и так далее? В «Шиннике» директора посадили, а Юрана не успели посадить просто, когда он работал в «Шиннике». В Хабаровске Юран погряз в договорняках. Там же и футболисты уже некоторые говорили об этом.

Я бы на месте любого руководителя сразу сажал бы тренера на детектор лжи. Удальцов после того, как пришел в «Пари НН», расписал про Юрана.

– Да, я помню эту историю.

– Когда они начали проводить проверку… Юран проиграл 7 игр подряд, и вы говорите, это тренер? Это не тренер, это антитренер, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать в тренерской работе.

А когда он в форме «Химок» стоит в виноводочном магазине, вы помните эту фотографию? И покупает водку в костюме главного тренера. Это нормально? И это хороший тренер?

– Во всяком случае, о нем говорят часто.

– А знаете почему говорят? Потому что он сам запихивает и говорит про себя. Вот и все, – цитирует агента Селюка «Спорт день за днем».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
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деньги
алкоголь и спорт
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