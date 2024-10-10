Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»
55-летний специалист после ухода из «Пари НН» в апреле 2024 года пока не нашел себе новую команду.
– Все говорят, что Юран сейчас находится без работы.
– А вы считаете, Юран – это тренер? Юран – коррупционер, который, когда работал в других клубах, играл договорняки и получал от футболистов деньги, выпуская их. Полностью сидит в откатах на всех трансферах и так далее.
Почему его отовсюду выгнали: из «Химок» и так далее? В «Шиннике» директора посадили, а Юрана не успели посадить просто, когда он работал в «Шиннике». В Хабаровске Юран погряз в договорняках. Там же и футболисты уже некоторые говорили об этом.
Я бы на месте любого руководителя сразу сажал бы тренера на детектор лжи. Удальцов после того, как пришел в «Пари НН», расписал про Юрана.
– Да, я помню эту историю.
– Когда они начали проводить проверку… Юран проиграл 7 игр подряд, и вы говорите, это тренер? Это не тренер, это антитренер, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать в тренерской работе.
А когда он в форме «Химок» стоит в виноводочном магазине, вы помните эту фотографию? И покупает водку в костюме главного тренера. Это нормально? И это хороший тренер?
– Во всяком случае, о нем говорят часто.
– А знаете почему говорят? Потому что он сам запихивает и говорит про себя. Вот и все, – цитирует агента Селюка «Спорт день за днем».
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