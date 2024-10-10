Юран о том, что Селюк назвал его коррупционером: «Мне смешно, если честно. Я реагировать не буду»
Сергей Юран отреагировал на слова Дмитрия Селюка, назвавшего его коррупционером.
Футбольный агент заявил, говоря о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее».
– Как можете отреагировать на такие серьезные заявления?
– А что мне реагировать? Это серьезные заявления? Ладно, хватит. Я реагировать не буду. Мне смешно, если честно, – сказал Юран.
55-летний тренер после ухода из «Пари НН» в апреле 2024 года пока не нашел себе новую команду.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
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