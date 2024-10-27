Трудная победа «Спартака» в Нижнем – благодаря привозу вратаря
«Спартак» одержал трудную победу над «Пари НН» – 2:0 после голов Тео Бонгонда и Шамара Николсона. А еще нанес Виктору Гончаренко первое поражение во главе нижегородского клуба.
Подарок от вратаря и рикошет от Гоцука – все уложили в концовке. Шамар снова забил
Матч начался с торжественной церемонии: легенда московского клуба Олег Романцев совершил символический ввод мяча в игру.
Все голы случились уже во втором тайме, до перерыва игра выглядела тускло.
На 68-й минуте Тео Бонгонда открыл счет после ошибки Никиты Медведева. Хотя ничего не предвещало: вратарь просто выбивал мяч из штрафной.
Угодил прямо в игрока «Спартака»! Бонгонда подобрал мяч, развернулся, обошел нескольких защитников и проткнул в сетку.
На 93-й «Спартак» добил вторым – Шамар Николсон откликнулся на заброс и пробил в подкатившегося Кирилла Гоцука – мяч отрикошетил и залетел парашютом. У Николсона уже 4+2 в 9 матчах после возвращения из аренды – резвый старт.
Через минуту Владислав Карапузов схватил прямую красную и оставил «Пари НН» в меньшинстве. Первое поражение Виктора Гончаренко во главе команды – до этого скатали 1:1 с «Ростовом» и обыграли 2:1 «Краснодар» в Кубке России.
У «Спартака» 4 победы в 5 матчах – провалились только против «Краснодара»
«Спартак» остался на шестом месте в лиге.
● У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие. До «Пари НН» не пропустили от «Ростова» в лиге и от махачкалинского «Динамо» в Кубке России.
● Тео Бонгонда забил первый гол в сезоне – понадобилось 13 матчей. До этого были только ассисты против «Химок» и «Локомотива» в РПЛ.
● У Шамара Николсона три гола в шести матчах в этом сезоне РПЛ. В сезоне-2022/23 на такой результат понадобились 22 игры.
В следующем матче «Пари НН» едет 3 ноября в гости к «Ахмату», а у «Спартака» за день до этого дерби с ЦСКА. Положительный настрой уже есть.
Фото: vk.com/fcsm_official
И как победа над Пари реабилитирует поражение от Краснодара? Не говоря уже о том, каким было поражение и какой была победа…
у «Спартака» за день до этого дерби с ЦСКА. Положительный настрой уже есть.
Звучит логично, да?
Жаль, сами себе два привоза организовали..