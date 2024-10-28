Воробьев о фоле Мантуана на Батракове: «Это красная. Он ломал Алексею голеностоп – ударил и продавливал»
Дмитрий Воробьев считает, что Густаво Мантуана надо было удалять в игре с «Локо».
Во встрече 13-го тура Мир российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:1) хавбек московской команды Алексей Батраков получил повреждение после столкновения с аргентинцем.
Арбитр матча Сергей Карасев не показал Мантуану карточку за это нарушение.
«Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым.
Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал.
Это красная карточка, я думаю», – заявил форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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