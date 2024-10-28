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Воробьев о фоле Мантуана на Батракове: «Это красная. Он ломал Алексею голеностоп – ударил и продавливал»

Дмитрий Воробьев считает, что Густаво Мантуана надо было удалять в игре с «Локо».

Во встрече 13-го тура Мир российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:1) хавбек московской команды Алексей Батраков получил повреждение после столкновения с аргентинцем.

Арбитр матча Сергей Карасев не показал Мантуану карточку за это нарушение.

«Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым.

Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал.

Это красная карточка, я думаю», – заявил форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев.

Галактионов о травме Батракова: «Судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть» 

«Локо» заслужил очки: хороши Батраков и замены Галактионова. «Зенит» весь год страдает с топами

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
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logoсудьи
logoСергей Карасев
видеоповторы
logoДмитрий Воробьев
logoГуставо Мантуан
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