Илья Геркус: «У «Локомотива» хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов» 

Илья Геркус оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 13 туров железнодорожники занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара » на 2 очка, при этом у «быков» матч в запасе.

— Может ли «Локомотив» и дальше продолжать борьбу за чемпионство таким составом, или усиление зимой необходимо?

— Дело не в зиме. Это хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов. «Локо» пока проиграл «Краснодару» и «Динамо » и сыграл вничью с «Зенитом », что само по себе крутой результат, но для чемпионства его маловато, — сказал бывший президент «Локомотива ».