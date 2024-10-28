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Илья Геркус: «У «Локомотива» хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов» 

Илья Геркус оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 13 туров железнодорожники занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка, при этом у «быков» матч в запасе.

— Может ли «Локомотив» и дальше продолжать борьбу за чемпионство таким составом, или усиление зимой необходимо?

— Дело не в зиме. Это хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов. «Локо» пока проиграл «Краснодару» и «Динамо» и сыграл вничью с «Зенитом», что само по себе крутой результат, но для чемпионства его маловато, — сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoКраснодар
logoИлья Геркус
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