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Галактионов о травме Батракова: «Судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть» 

Михаил Галактионов высказался о травме Алексея Батракова.

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном.

«Надеемся, что травма несерьезная, но неприятная. А судья [Сергей Карасев] даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, что с Лешей все будет хорошо», – сказал тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoСергей Карасев
logoМихаил Галактионов
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
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