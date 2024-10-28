Галактионов о травме Батракова: «Судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть»
Михаил Галактионов высказался о травме Алексея Батракова.
Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном.
«Надеемся, что травма несерьезная, но неприятная. А судья [Сергей Карасев] даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, что с Лешей все будет хорошо», – сказал тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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