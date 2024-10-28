Галактионов о травме Батракова: «Судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть» 

Михаил Галактионов высказался о травме Алексея Батракова.

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом » (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном .

«Надеемся, что травма несерьезная, но неприятная. А судья [Сергей Карасев ] даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, что с Лешей все будет хорошо», – сказал тренер «Локомотива ».