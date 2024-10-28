Дуглас об 1:1 с «Локо»: «С такой игрой «Зениту» будет очень сложно добиться поставленных целей. Не хватило азарта и желания забить любой ценой»
Дуглас Сантос оценил ничью с «Локомотивом» (1:1) в Мир РПЛ.
«Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне. Мы должны поднять голову повыше, прибавлять. Задачу мы не выполнили сегодня, надо сделать правильные выводы и идти вперед, показывая более качественный футбол.
Не хватило концентрации, последней передачи, завершения атак. И еще сегодня не хватило спортивной злости, которая просто необходима. Не хватило азарта и желания забить гол любой ценой. Это то, что необходимо улучшать, чтобы двигаться вперед», — сказал капитан «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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