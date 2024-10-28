Дюков об играх с Парагваем, Таиландом и Пакистаном: «Эти матчи вполне могут состояться в 2025 году. Смотрю на него более оптимистично»
Александр Дюков рассказал, какие матчи сборная России может провести в 2025 году.
В нынешнем году сорвались товарищеские игры с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.
«Эти матчи вполне могут состояться в 2025 году. В этом году в каждом случае была своя причина.
Если говорить о следующем годе, я смотрю на него более оптимистично. Уверен, что если говорить о тех окнах, которые будут в следующем году, если не будет официальных матчей, товарищеские международные матчи мы точно проведем. В том числе со статусными соперниками.
Речь не только о Парагвае. Это матчи со сборными из Южной Америки, Африки и Европы», – сказал президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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