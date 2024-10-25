Глава РФС Дюков о сборной: «Говорили с руководителями европейских ассоциаций о матчах в следующем году. Россия примет больше статусных соперников, уверен»

РФС ведет работу по организации матчей сборной России с европейскими командами.

Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков .

– По итогам форума в Уфе много стран говорили о желании провести товарищеский матч с Россией. Есть ли общение хоть с одной из этих стран?

– Если говорить о нашей работе по организации матчей, то эта работа ведется. Она ведется со многими федерациями. При этом при выборе соперников мы будем руководствоваться несколькими принципами.

Для нас важно проводить матчи дома, для нас также будет иметь значение рейтинг команд, с которыми мы будем играть. Надеемся и уверен, что в следующем году Россия примет больше статусных соперников.

– Есть ли хотя бы одна команда из Европы среди тех сборных, с которыми вы ведете переговоры?

– Да, есть. Мы с несколькими руководителями европейских ассоциаций встречались. Говорили, что будет все зависеть от графика и календаря. Если будет возможность, проведем встречи в следующем году. Сейчас надо ждать результатов жеребьевки, – заявил президент РФС .