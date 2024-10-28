Артига о повреждении Джикии: «Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти «Химки» от третьего гола. Нужно ждать анализы» 

Франк Артига рассказал о травме Георгия Джикии.

Защитник «Химок» был заменен на 54-й минуте матча РПЛ с «Динамо» (3:4).

— Что с Джикией?

— Как видите, мы сделали замены. Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти команду от третьего гола. Нужно ждать анализы, — сказал тренер «Химок».