Артига о повреждении Джикии: «Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти «Химки» от третьего гола. Нужно ждать анализы»
Франк Артига рассказал о травме Георгия Джикии.
Защитник «Химок» был заменен на 54-й минуте матча РПЛ с «Динамо» (3:4).
— Что с Джикией?
— Как видите, мы сделали замены. Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти команду от третьего гола. Нужно ждать анализы, — сказал тренер «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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