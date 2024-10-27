Джикия травмировался в 4-й игре за «Химки». Его заменили на 54-й в матче с «Динамо»
Георгий Джикия получил травму в 4-м матче за «Химки».
Сегодня подмосковный клуб принимает «Динамо» (2:4, второй тайм) в матче Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
30-летний защитник получил повреждение, пытаясь накрыть удар соперника. Он был заменен на 54-й минуте игры и покинул поле в сопровождении врачей.
Джикия провел 4 матча в составе «Химок», к которым присоединился в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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