Джикия травмировался в 4-й игре за «Химки». Его заменили на 54-й в матче с «Динамо»

Георгий Джикия получил травму в 4-м матче за «Химки».

Сегодня подмосковный клуб принимает «Динамо » (2:4, второй тайм) в матче Мир РПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

30-летний защитник получил повреждение, пытаясь накрыть удар соперника. Он был заменен на 54-й минуте игры и покинул поле в сопровождении врачей.

Джикия провел 4 матча в составе «Химок», к которым присоединился в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .