Артига о Бакаеве: «Возможно, сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в «Спартаке»
Франк Артига высказался об игре хавбека «Химок» Зелимхана Бакаева.
Тренер подмосковного клуба выразил мнение после матча РПЛ с «Динамо» (3:4), в котором Бакаев забил гол. Всего в 10 играх сезона в лиге на его счету 3 мяча.
«Обычно так бывает: когда фанатам нравится игра, тренеры немного от этого страдают. Мы провели хороший и тяжелый матч. Когда ты пропускаешь четыре гола, очень сложно забить пять и выиграть. У нас были некоторые ошибки, которые были допущены в ключевые моменты.
Бакаев находится в очень хорошей форме. Возможно, сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в «Спартаке».
Нужно подготовиться к матчу с «Факелом». Потеряв Джикию, мы лишились стабильности в обороне. Он обладает хорошими индивидуальными качествами. Нужно упомянуть отсутствие Фернандеса и Фариньи», — сказал Артига.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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