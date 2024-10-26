Тюкавин не сыграет с «Химками». У него повреждение бедра: «Раньше говорили, «лося поймал»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин не сыграет в 13-м туре Мир РПЛ.
Изначально о травме Тюкавина, а также полузащитника Хорхе Карраскаля сообщил главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Агент нападающего Алексей Сафонов затем раскрыл детали повреждения: «Бедро «забил». Бывает, что колено в бедро попадает. Как в шутку раньше говорили, «лося поймал». Бедро было «забито», есть какие‑то болевые ощущения», – сказал Сафонов «Матч ТВ».
В сезоне РПЛ-2024/25 Константин Тюкавин забил 5 мячей за 12 туров, с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тюкавин – 4-й по популярности игрок фэнтези РПЛ на Спортсе’’, он был в составе на 12-й тур у 35,5% фэнтези-менеджеров. Дедлайн 13-го тура – 14:00 мск в субботу, 26 октября. Сделать замены можно здесь.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Матч ТВ
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